Parole chiare quelle di Hazard, che già qualche mese fa aveva lanciato qualche indizio di calciomercato riguardo la possibilità di passare al Real Madrid. Il trasferimento non si è poi concretizzato, ma la Spagna è tutt'altro che un capitolo chiuso per il campione del Chelsea.

È vero, ho pensato di andarmene. Qui sto bene ma il mio sogno continua a essere il campionato spagnolo. Sono rimasto anche per l'arrivo di Sarri ma non so se rimarrò qui anche in futuro.

L'inizio di stagione del Chelsea è stato più che positivo e una delle ragioni di questa bella partenza è il grande momento di forma di Eden Hazard , che nonostante le fatiche estive col Belgio sembra caldissimo in queste partite. Eppure una sua frase rischia di preoccupare i suoi tifosi in vista del calciomercato .

Il belga è il più in forma dei suoi ma ammette: "In estate ho pensato di andare via perché desidero giocare in Liga. Il futuro? Vedremo...".

