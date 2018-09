La strada che stiamo riprendendo è quella giusta. Quando le cose vanno male tutti vengono messi in discussione, noi giocatori, i dirigenti e l’allenatore. Una volta la colpa è del tecnico, un'altra l'impegno, poi si dice che siamo dei viziati. Sarà anche vero, a volte siamo stanchi e non in forma, ma siamo persone serie. Il mio problema al ginocchio? Ce l’ho da due anni, se gioco tantissime partite di seguito viene fuori. Mi fa parecchio male, tra poco penso che arriverà il momento di fermarsi e curarsi

