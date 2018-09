Il giornalista Sky Alessandro Alciato ha raccontato il rapporto speciale che dai tempi del Real Madrid lega l'allenatore del Napoli al campione bianconero.

Dall'agosto 2013 al maggio 2015 hanno vinto insieme una Champions League, una Coppa di Spagna e un Mondiale per Club. Troppo poco in casa Real Madrid per conquistare la conferma dopo un biennio. Nemmeno se il calciatore più forte si schiera a difesa dell'allenatore, un inedito assoluto per lui. Nemmeno se il calciatore in questione si chiama Cristiano Ronaldo e l'allenatore è Carlo Ancelotti. Juventus-Napoli di sabato 29 settembre (start alle 18) sarà anche la loro partita.

Tutti sanno che tra CR7 e l'ex guida tra le altre di Milan e Bayern Monaco c'è un rapporto di profonda stima, ulteriormente rafforzato dalla conquista della Dècima, la tanto attesa Champions League sollevata dai Blancos nel 2014 contro l'Atletico Madrid. A raccontare ulteriori particolari del loro legame è stato il giornalista Sky Alessandro Alciato. La svolta nel rapporto professionale tra i due è maturata a Marrakech, vigilia di una finale vinta Mondiale per Club contro il San Lorenzo nel 2014. Cristiano Ronaldo stupì tutti, prendendo a cena un posto nel tavolo occupato dallo staff tecnico e l'allenatore italiano. Il portoghese si aprì a 360 gradi e quella sera il legame a metà tra amicizia e ambito professionale tra i due diventò ancora più forte.

Dalla separazione in quel maggio 2015 il destino ha riservato a Cristiano Ronaldo altri tre anni di trionfi con le merengues, con altrettante vittorie della Champions League, mentre Ancelotti ha allenato il Bayern nella stagione 2016/2017 e ha atteso un altro anno per la chiamata del Napoli. Carletto per il pareggio non firmerebbe. Non l'ha mai fatto in vita sua. Non a caso ha vinto 14 trofei da calciatore e 19 da allenatore. Figurarsi se lo farebbe nel primo, vero big match da allenatore del Napoli. Anche contro l'amico Cristiano Ronaldo. Con fiducia e consapevolezza. Le stesse armi diplomatiche che hanno permesso al tecnico di Reggiolo di farsi apprezzare dal numero 7 portoghese fino al tweet in sua difesa prima dell'addio a Madrid:

Grande allenatore, persona eccezionale, spero di lavorare insieme a lui anche nella prossima stagione.

Equilibrio e schiettezza: doti che avevano fidelizzato CR7 a Carlo Ancelotti, doti che anche a Napoli stanno riconoscendo all'allenatore. I punti di Insigne e compagni sono 15 dopo sei giornate di Serie A, tre in meno dei bianconeri, e sin qui nessuno in azzurro si sta lamentando dei pesanti carichi di lavoro, come Cristiano fece ai tempi di Madrid dicendo a Carletto che "troppa acqua uccide le piante", frase rimasta celebre dalle parti del Bernabeu.

Alessandro Alciato ha anche raccontato un altro vezzo di Ancelotti ai tempi di Madrid: l'assegnazione di pagelle, rimaste sempre segrete, ai propri calciatori dopo ogni partita. Voto più basso assegnato a Cristiano Ronaldo? "7,5, d’altronde segnava ogni partita e gli faceva vincere incontri su incontri". Una tradizione rimasta viva anche a Napoli. Allo Stadium Carletto non potrà però assegnare un voto a CR7. Casomai, potrà chiedergli se gradisce ancora quel Vega Sicilia, vino rosso prediletto dai Re di Spagna e venduto a 2mila euro per bottiglia che Ancelotti era solito regalare al suo attaccante a Madrid. A brindare dopo la partita di Torino non potranno però essere entrambi. Perché da grandissimi interpreti del proprio ruolo non hanno che una ricetta: la vittoria. La stessa che Cristiano ha dedicato ai propri tifosi in una diretta Instagram tenuta per 142 milioni di followers nella sera della vigilia di Juventus-Napoli.