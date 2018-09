Il Napoli torna a casa a mani vuote dall'Allianz Stadium di Torino. La Juventus vince 3-1 e Ancelotti deve incassare la seconda sconfitta in questa Serie A dopo il 3-0 rimediato sul campo della Sampdoria. Al termine del match il tecnico di Reggiolo ha parlato così a Sky Sport:

All'inizio abbiamo giocato bene, poi siamo arretrati e abbiamo concesso campo agli avversari che hanno preso il controllo della partita. Anche in dieci paradossalmente siamo stati pericolosi, abbiamo avuto una grande occasione per il 2-2. Un peccato. Perdere a Torino ci sta, come ci sta che la Juve perda a Napoli nella gara di ritorno. Noi dobbiamo continuare a crescere, ma sono sicuro che saremo competitivi fino alla fine. Siamo scesi in campo con un centrocampo forte e potente, poi abbiamo un po' subito la pressione dell'ambiente. Non ci servono più chili, serve solo una gestione migliore nei momenti di difficoltà