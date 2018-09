Il giocatore serbo è entrato nella storia con la punizione segnata contro i biancocelesti: prima di lui c'era riuscito solo lo svedese Arne Selmosson.

21 condivisioni

2 ore fa

Il derby Roma-Lazio giocato nella settima giornata della Serie A 2018/2019 passerà alla storia, non tanto per il risultato (3-1 per la squadra guidata da Eusebio Di Francesco) ma per il gol di Aleksandar Kolarov.

Il terzino sinistro dei giallorossi infatti ha messo a segno la rete del secondo vantaggio dei suoi, che ha permesso poi il successo finale sigillato da Fazio a pochi minuti dalla fine. Il serbo è entrato nella storia del derby Roma-Lazio diventando il secondo ad andare in gol con entrambe le maglie.

Kolarov segnò infatti il gol del definitivo 4-2 con la maglia biancoceleste l'11 aprile del 2009 mentre ora ha lasciato il segno su questo Roma-Lazio di 9 anni dopo. Prima di lui c'era riuscito soltanto lo svedese Arne Selmosson che dopo essere andato in rete con la maglia della Lazio nel 1957 lo fece contro la sua ex squadra in un derby dell'anno dopo. Una soddisfazione in più per Kolarov, in un pomeriggio da ricordare.