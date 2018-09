La settima giornata di Serie A si apre con un sabato ricco di partite importanti: alle 15:00 c'è il derby di Roma mentre alle 18:00 tocca a Juventus-Napoli.

Quella di oggi è forse una delle giornate più belle dell'intero 2018 calcisticamente parlando. La settima giornata di Serie A si aprirà infatti in questo sabato con ben 3 partite importanti: alle 15:00 è in programma il derby fra Roma e Lazio mentre solo 3 ore dopo ci sarà il calcio d'inizio di Juventus-Napoli, in una serata che sarà chiusa da Inter-Cagliari.

In particolare per le prime 2 sfide c'è grande interesse, col derby capitolino che può indirizzare l'inizio di stagione sia per i giallorossi che per i biancocelesti mentre all'Allianz Stadium si giocherà il primo vero scontro diretto al vertice di questa stagione nel campionato italiano.

Non è finita qui: perché oltre ai big match di Serie A che affollano i titoli dei quotidiani sportivi italiani della nostra rassegna stampa, troviamo anche grandi partite all'estero come in Spagna. In Liga infatti oggi tocca al Barcellona contro l'Athletic Bilbao e poi al Real Madrid impegnato nel derby con l'Atletico.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Puntata Scudetto"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata al grande sabato di Serie A che ci aspetta quest'oggi. La settima giornata del campionato italiano sarà aperta dal derby fra Roma e Lazio, poco prima del big match fra Juventus e Napoli.

Corriere dello Sport: "È qui la testa!"

Anche il Corriere dello Sport si concentra sulla splendida giornata di calcio di oggi per i tifosi italiani. Alle 15:00 si gioca Roma-Lazio, alle 18:00 c'è la partitissima fra Juventus e Napoli mentre a chiudere la giornata sarà l'Inter contro il Cagliari.

Tuttosport: "Vi dico tutto su Ronaldo"

Su Tuttosport ci si concentra principalmente su Cristiano Ronaldo e su un'intervista esclusiva a Pontes, il primo allenatore dell'ex fenomeno del Real Madrid ai tempi del suo debutto con la maglia dello Sporting Lisbona.

L'Équipe: "La patte Vieira"

Iniziamo la rassegna stampa estera con la prima pagina dell'Équipe dedicata alla Ligue 1, che oggi vede in programma un anticipo fra Nizza e Paris Saint-Germain. La squadra di Vieira prova a fermare i campioni di Francia.

As: "Primer derbi con VAR"

La prima pagina di As è dedicata al derby di Madrid fra Real e Atletico in programma questa sera, il primo con la VAR. I Blancos arrivano alla sfida dopo la fragorosa sconfitta arrivata in casa del Siviglia durante il turno infrasettimanale.

Sport: "Poca broma"

Su Sport invece il focus è sul Barcellona che questo pomeriggio ospiterà l'Athletic Bilbao nella partita valida per la settima giornata del campionato spagnolo. La squadra di Valverde vuole approfittare del derby di Madrid per allungare in classifica.

Mundo Deportivo: "Liderato a 3 bandas"

Anche il Mundo Deportivo si concentra sul Barcellona che alle 16:15 attenderà l'Athletic Bilbao al Camp Nou. I campioni di Spagna in carica vogliono rialzare la testa dopo la brutta sconfitta in casa del Leganes.

Marca: "Un día para coronarse"

La prima pagina di Marca è interamente dedicata a Real Madrid-Atletico Madrid di questa sera. I campioni d'Europa vogliono il riscatto mentre il Colchoneros giocano per superare i Blancos in classifica.

Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con l'apertura della Bola dedicata al Porto che ieri ha trovato una vittoria in extremis contro il Tondela scavalcando (momentaneamente) Braga e Benfica in testa alla classifica.