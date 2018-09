Premier League, Mourinho: "Nessuno si è allenato meglio di Pogba"

Lo Special One si complimenta col francese nella conferenza stampa di presentazione di West Ham-Manchester United: "Nessuno si è allenato meglio di lui".

3 ore fa

Prove di pace. Dopo il litigio ripreso dalle telecamere di Sky Sports UK, José Mourinho tende una mano a Paul Pogba alla vigilia di West Ham-Manchester United, match valido per la settima giornata di Premier League. In conferenza stampa lo Special One si complimenta con il francese per come si è allenato in settimana:

Sono d'accordo con Paul quando dice che il nostro è un rapporto tra allenatore e giocatore, un buon rapporto. In settimana nessuno si è allenato meglio di lui. Diversi giocatori si sono allenati bene, ma nessuno meglio di lui. Contro il West Ham giocherà, ma anche se è un buon giocatore si ricordi che nessun calciatore è più importante del club

Bastone e carota. Poi lo Special One parla proprio del video di cui si è discusso tanto in settimana:

La seduta era aperta e non dirò nulla sul video, non mi interessano le telecamere. Per quanto riguarda la decisione di togliere i gradi di vicecapitano a Paul, l'ho spiegata nel dettaglio alle persone che dovevano saperlo, alla squadra e a Paul. Io e il mio staff ci abbiamo pensato a lungo e abbiamo deciso che Paul deve essere solo un giocatore, non un capitano

Sul momento di forma dello United ha detto: