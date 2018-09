Premier League, Hazard e quell'esultanza che fa male alle sue ginocchia

La giocata da fenomeno, la palla che gonfia la rete, Stamford Bridge che impazzisce e lui che scivola sul campo con le ginocchia. Eden Hazard ha deciso il match di Carabao Cup tra Chelsea e Liverpool con un gol da fuoriclasse assoluto.

Ha esultato come sempre, alla sua maniera. Le braccia larghe, la rincorsa e poi le ginocchia che baciano il prato verde. Festeggiamenti che alla lunga potrebbero creargli dei problemi fisici.

Ecco perché il fantasista belga, ai microfoni della TV del club, ha assicurato che non ripeterà più questa esultanza:

Hazard ha parlato anche del gol facendolo passare come una giocata qualunque: Se non ho la soluzione, cerco di trovarla da solo". Facile no?

