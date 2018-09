Liga, Real Madrid-Atletico: previste scintille tra Sergio Ramos e Griezmann

Il centrale spagnolo e l'attaccante francese si affrontano dopo le schermaglie verbali e le provocazioni via social.

Uno dei duelli più attesi della giornata. Stasera alle 20.45 si affrontano al Santiago Bernabeu Real Madrid e Atletico, derby valevole per la settima giornata di Liga. In campo si sfideranno Sergio Ramos e Antoine Griezmann, che dopo settimane di schermaglie verbali e provocazioni via social avranno la possibilità di misurarsi sul prato verde.

L'ultimo precedente tra i due risale al 15 agosto, Supercoppa europea vinta 4-2 ai supplementari dai Colchoneros. A seguito di quella gara Griezmann pubblicò su Instagram una foto in cui veniva incoronato da Sergio Ramos. Una risposta, quella del francese, a un'altra foto a cui il centrale spagnolo aveva messo "Mi Piace" dopo la vittoria della Decimotercera.

In quell'istantanea si vedeva il capitano dei Blancos con la Champions League davanti a sé e Griezmann, in ginocchio, che baciava il trofeo. Successivamente i due si sono beccati a distanza in conferenza stampa.

Liga, Real Madrid-Atletico Madrid: che duello tra Sergio Ramos e Griezmann!

Tutto nasce da una dichiarazione di Griezmann:

Ormai posso dire che siedo allo stesso tavolo di Messi e Cristiano Ronaldo. E presto credo che altri giocatori si uniranno

Sergio Ramos non prende bene le parole del numero 7 dei Colchoneros e dichiara:

L'ignoranza sa essere molto sfacciata. Ogni volta che questo ragazzo apre bocca la mia mente va a giocatori come Totti, Raul, Buffon, Casillas, Maldini, Xavi e Iniesta che hanno vinto tutto eppure non hanno conquistato il Pallone d'Oro. Sia chiaro, ognuno è libero di dire quello che vuole, ma io credo che dovrebbe farsi consigliare da gente come Simeone, Godin e Koke che possono trasmettergli dei valori. Comunque lo considero un grande giocatore

Il bottino di Sergio Ramos nel derby di Madrid è di 39 partite, 20 vittorie, 10 pareggi 9 sconfitte, 5 gol, 19 amminizioni e 2 espulsioni. Quello di Griezmann è invece di 23 partite, 7 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte, 7 gol e 4 amminizioni.