La squadra di Lopetegui fa la partita ma non riesce a sbloccarla. Il gallese esce per infortunio durante l'intervallo.

29 set 2018 di Elmar Bergonzini

Una buona e una cattiva notizia. Così si possono riassumere i 90 minuti giocati dal Real Madrid nella settima giornata della Liga spagnola. La squadra di Lopetegui pareggia 0-0 nel derby contro l'Atletico Madrid. Non il risultato ideale, ma tutto sommato positivo considerando che anche il Barcellona ha raccolto un solo punto contro l'Athletic Bilbao.

C'è però anche una notizia negativa. Quanto negativa lo si saprà solo nei prossimi giorni, dopo gli accertamenti strumentali. A causa di alcuni problemi muscolari Gareth Bale è uscito nell'intervallo del derby madrileno. Ha sentito tirare all'adduttore destro. Si tratta del ventesimo infortunio (a volte più gravi a volte meno seri) da quando nel 2013 il Real Madrid lo ha portato nella Liga strappandolo al Tottenham.

In questo momento Lopetegui deve quindi fare a meno di Bale, Isco e Marcelo e si ritrova improvvisamente con la rosa corta. Con il pareggio di oggi però il Real resta primo a pari punti con il Barcellona, a +1 sul Siviglia e a +2 sull'Atletico Madrid. In un momento di difficoltà della squadra il primato nella Liga non può che dare forza e fiducia.

Liga, Real Madrid-Atletico Madrid 0-0: le pagelle

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 7; Carvajal 6, Varane 6, Ramos 6, Nacho 6; Modric 6 (36′ st Lucas Vazquez sv), Casemiro 5.5, Kroos 6.5; Bale 5,5 (1′ st Ceballos 5.5), Benzema 5 (43′ st Vinicius sv), Asensio 6.5. All. Lopetegui 6.

ATLETCO MADRID (4-4-2): Oblak 7; Juanfran 6, Jimenez 6.5, Godin 6, Felipe Luis 6.5; Koke 5.5, Rodri 6 (39′ st Kalinic sv), Saul 6, Lemar 5 (15′ st Correa 5.5); Costa 5.5 (22′ st Partey 6), Griezmann 6. All. Simeone 6,5.

Getty Images Bale contrastato da Godin

I migliori

Courtois 7

La partita la fa il Real Madrid, le occasioni più grandi sono però dell'Atletico. Il portiere belga è bravissimo su Griezmann al 18', reattivo al 37' su Diego Costa. Senza di lui sarebbe stata la classica partita giocata relativamente bene ma nella quale poi la spunta la squadra di Simeone.

Getty Images Courtois e Diego Costa

Oblak 7

Parate meno plateali rispetto a quelle di Courtois, ma comunque decisive. L'Atletico Madrid può permettersi di giocare in maniera così difensiva anche perché sa che spesso, a togliere le castagne dal fuoco, ci pensa lui. Bravo su Bale al 21', si fa trovare pronto anche su Asensio al 66'.

Getty Images Oblak salva su Bale

I peggiori

Benzema 5

Contro avversari così chiusi serve l'attaccante d'area che trasformi in oro un pallone. Lui è invece troppo estraneo al gioco e poco lucido sotto porta. Specie dopo l'infortunio occorso a Bale doveva caricarsi la squadra sulle spalle. Vero che come tocca palla ha tre uomini addosso, ma uno come lui ci si aspetta molto, molto di più.

Getty Images Benzema chiuso dalla difesa dell'Atletico Madrid

Lemar 5

Non un caso sia il primo cambio di Simeone. Non riesce mai a entrare realmente in partita. Spinge poco sulla fascia e l'Atletico Madrid non respira. Sbaglia troppi passaggi e perfino qualche controllo. Non si rende mai pericoloso né riesce a mettere in porta i compagni.