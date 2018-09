Liga, Eibar-Siviglia: cade barriera nel settore ospiti di Ipurua

"In totale - si legge sul sito del Siviglia - sono 14 i feriti, 10 dei quali trasferiti all’Hospital de Mendaro, con varie lesioni, le più gravi delle quali ad uno scafoide di una mano destra e ad un piatto tibiale". La partita è stata interrotta per sette minuti.

Dopo il momentaneo 2-0 segnato su rigore dall'ex centrocampista dell'Inter, è crollata una barriera che delimitava il settore ospiti provocando la caduta in campo di decine di tifosi. Alcuni hanno avuto bisogno di assistenza medica, due sono stati portati via in barella.

