Annuncio clamoroso dell'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta al termine del match vinto 3-1 dai bianconeri contro il Napoli. A Sky Sport ha dichiarato:

Non sarò più l'amministratore delegato della Juventus. Ci tenevo a dirlo ora visto che ho un contratto in scadenza il 25 ottobre. La società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento e nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. Inoltre non sono tra i candidati al posto di Presidente della FIGC, smentisco categoricamente il contrario. La mia strada e quella della Juventus si separano, rimarrò direttore dell'area sport ma non so fino a quando. La scelta è mia e del club. Non voglio approfondire il discorso ora, sono molto emozionato. A breve ne saprete di più. Sono stati anni bellissimi qui alla Juventus, abbiamo vinto tanto e porterò sempre con me questa squadra