Nel prossimo turno la squadra di Inzaghi ospiterà allo Stadio Olimpico la Fiorentina dell'ex tecnico biancoceleste Stefano Pioli, match in programma domenica 7 ottobre alle ore 15. I giallorossi invece faranno tappa a Empoli per affrontare gli Andreazzoli boys sabato 6 ottobre alle 20.30. Ecco gli highlights di Roma-Lazio :

La partita che apre il ricchissimo sabato di calcio della settima giornata di Serie A è il derby capitolino Roma-Lazio. Le due squadre arrivano alla sentitissima sfida in momenti diversi: i giallorossi hanno ritrovato la vittoria in Serie A mercoledì col Frosinone mentre la squadra di Inzaghi è in striscia positiva.

