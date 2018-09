La squadra di Ancelotti passa in vantaggio con Mertens, poi gli Allegri boys ribaltano il risultato con Mandzukic (doppietta) e Bonucci. I bianconeri restano a punteggio pieno dopo sette giornate.

0 condivisioni

un'ora fa

In una settimana giornata di Serie A ricchissima di partite importanti, il big match del turno è sicuramente Juventus-Napoli: le due grandi pretendenti allo Scudetto della scorsa stagione si sfidano in un incontro che rischia di essere già decisivo per le sorti della Serie A anche se siamo solo alla fine di settembre.

Finisce 3-1 per i bianconeri che vanno sotto al 10' per il gol di Dries Mertens. Il pareggio arriva al 26' quando Cristiano Ronaldo crossa e Mandzukic di testa firma l'1-1. Al 49' Ronaldo si mette in proprio, tira e trova il palo. Sulla sfera si avventa Mandzukic che a porta vuota non sbaglia. C'è lo zampino del portoghese anche nel 3-1. Su calcio d'angolo CR7 spizza di testa e Bonucci mette dentro per il più facile dei gol.

La Juventus sale a 21 a punteggio pieno, il Napolo resta a 15. Nel prossimo turno la squadra di Allegri andrà alla Dacia Arena a far visita all'Udinese, match in programma sabato 6 ottobre alle ore 18. Alla stessa ora, ma il giorno seguente, gli azzurri ospiteranno al San Paolo il Sassuolo di De Zerbi. Ecco gli highlights di Juventus-Napoli: