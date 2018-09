La 7^ giornata di Premier League mette di fronte Pellegrini e Mourinho

Settima giornata di Premier League: in programma c'è West Ham-Manchester United. Gli Hammers arrivano alla sfida dopo la goleada in Carabao Cup (8-0 al modesto Macclesfield), e due risultati positivi in campionato (0-0 con il Chelsea, vittoria per 3-1 a Liverpool contro l'Everton). I Red Devils, invece, eliminato in coppa dal Derby County, cercano di ripartire almeno in Premier League dopo il pareggio contro il Woverhampton (1-1).

Vittoria netta del West Ham che batte 3-1 il Manchester United. Apre le marcature Felipe Anderson al 5', gli Hammers raddoppiano al 43' grazie a un autogol di Lindelof. Nel secondo tempo accorcia le distanze Rashford (71'), chiude i conti Arnautovic al 74'.

Nel prossimo turno di Premier League il Manchester United ospiterà il Newcastle, sabato 6 ottobre alle 18.30; il West Ham farà visita al Brighton (venerdì 5 ottobre, ore 21.00). Ecco gli highlights di West Ham-Manchester United 3-1, 7^ giornata di Premier League: