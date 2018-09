I Citizens vincono 2-0 grazie alle reti di Sterling nel primo tempo e Aguero nella ripresa e salgono a quota 19 punti in classifica.

Nella settima giornata di Premier League 2018/2019, Guardiola, ha l'occasione nella partita Manchester City-Brighton & Hove Albion di sfruttare lo scontro diretto al vertice tra Chelsea e Liverpool. I Citizens scendono in campo prima delle concorrenti e forti delle loro 5 vittorie e un solo pareggio in questo campionato (alla terza giornata, in trasferta con il Wolverhampton): di fronte i Seagulls che fino a questa gara sono riusciti a vincere una sola volta nel torneo, proprio a Manchester, ma contro lo United di Mourinho al secondo turno.

Finisce 2-0 per i Citizens che passano avanti al 29' grazie alla rete di Sterling, bravo a farsi trovare pronto sull'assist di Sané e a depositare il pallone in rete a porta vuota. Il raddoppio arriva al 65' quando Sterling mette in mezzo per Aguero che dall'altezza del dischetto gonfia la rete col piatto destro. La squadra di Guardiola sale a quota 19 punti, il Brighton resta a 5.

Subito dopo questa sfida il Manchester City dovrà andare in Germania per sfidare l'Hoffenheim in Champions League, per poi rituffarsi in Premier League con il big match ad Anfield Road contro il Liverpool. Per quanto riguarda il Brighton & Hove Albion, nel prossimo turno se la dovrà vedere con il West Ham al Falmer Stadium. Ecco gli highlights di Manchester City-Brighton & Hove Albion.