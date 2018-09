Nel prossimo turno il Liverpool avrà un altro grande confronto, stavolta ad Anfield Road, contro il Manchester City di Guardiola, che segue tra l'altro il delicato impegno in Champions League a Napoli. Per quanto riguarda il Chelsea, invece, il calendario prevede la trasferta con il Southampton, subito dopo la partita di Europa League con gli ungheresi del Vidi. Ecco gli highlights di Chelsea-Liverpool.

La settima giornata di Premier League offre un big match d'alta quota. Chelsea-Liverpool è infatti la sfida tra i Blues di Maurizio Sarri, secondi in classifica insieme al Manchester City, e i Reds di Jurgen Klopp, capolisti a punteggio pieno del campionato inglese. Lo sarebbero stati anche i londinesi se non avessero pareggiato 0-0 nel derby capitolino giocato al London Stadium con il West Ham nell'ultimo turno, unico passo falso di un cammino fino a quel momento perfetto per la squadra guidata dall'ex allenatore del Napoli. Impeccabile invece la marcia del manager tedesco, che nell'ultima giornata giocata in casa ha strapazzato 3-0 il Southampton.

