Finisce a reti bianche il derby di Madrid: Real e Atletico non sfruttano il passo falso del Barcellona.

0 condivisioni

29 set 2018

Dopo la Supercoppa europea di inizio stagione vinta dai Colchoneros, è già tempo di un nuovo derby della capitale spagnola: nella 7^ giornata della Liga va in scena Real Madrid-Atletico Madrid. Una stracittadina come sempre d'alta quota, con le Merengues a 13 punti e i Rojiblancos a 11. Si gioca al Santiago Bernabeu, dove Julen Lopetegui intende mettere alle spalle la prima sconfitta in campionato della stagione, il pesante 3-0 rimediato nell'ultima giornata a Siviglia. Stesso risultato con il quale ha invece vinto la squadra di Diego Simeone al Wanda Metropolitano, nella gara con il Huesca.

Finisce 0-0 esattamente come il derby d'andata della scorsa stagione (1-1 al ritorno). Real e Atletico non si fanno male e non sfruttano il passo falso del Barcellona che pareggia 1-1 contro l'Athletic Bilbao. I Blancos restano così in vetta insieme ai blaugrana a quota 14 punti, due in più dell'Atletico Madrid.

Nel prossimo turno il Real Madrid sarà impegnato in trasferta con l'Alaves, una partita che arriverà a poche ore di distanza dal viaggio in Russia per sfidare il CSKA Mosca in Champions League. Per quanto riguarda l'Atletico Madrid, due gare consecutive al Wanda Metropolitano, prima in Europa contro il Bruges, poi in Liga con il Real Betis. Ecco gli highlights di Real Madrid-Atletico Madrid: