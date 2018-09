Finisce 1-1 con i blaugrana che vanno sotto al 41' per il gol di de Marcos e riescono a raddrizzarla solo grazie a Lionel Messi. La Pulce fa il suo ingresso al 55' al posto di Vidal e cambia la partita. All'84' confeziona un assist per Munir El Haddadi che firma il pareggio e regala un punto ai suoi. Il Barça sale a 14 punti, l'Athletic Bilbao a 7.

La 7^ giornata della Liga propone la sfida Barcellona-Athletic . Il club catalano vuole provare a rialzarsi dopo la prima inaspettata sconfitta stagionale rimediata nell'ultimo turno di campionato in casa del Leganes (2-1), ma anche la squadra di Bilbao è reduce dal primo tonfo stagionale, arrivato al San Mamés contro il Villarreal (3-0). Una partita complicata per la squadra guidata da Valverde, che però deve provare il tutto per tutto per sfruttare il calendario, visto che a Madrid si giocare il derby tra Real e Atletico.

