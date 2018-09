È il giorno del derby della Capitale: fischio d'inizio all'Olimpico alle ore 15

2 ore fa

La 7^ giornata di Serie A ci riserva la grande sfida dell'Olimpico Roma-Lazio, il derby della Capitale. Calcio d'inizio fissato per le ore 15. Prevista una grande cornice di pubblico per una partita che non ha bisogno di presentazioni.

La Lazio arriva al match forte di cinque vittorie consecutive tra campionato e Europa League, la Roma ha ritrovato il sorriso solo nell'ultimo turno di Serie A, battendo il Frosinone con un secco 4-0. Sono 4 i punti in classifica di ritardo dei giallorossi sugli uomini di Simone Inzaghi.

Ecco dove vedere Roma-Lazio in TV e streaming: il derby della Capitale, in programma nella 7^ giornata di Serie A, sarà visibile dalle ore 15 su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251 per tutti gli abbonati alla piattaforma. Sarà visibile anche in streaming su SkyGo. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo Paolo Assogna, Matteo Petrucci e Angelo Mangiante.