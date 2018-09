Ecco tutte le informazioni per vedere in televisione la supersfida del campionato italiano: bianconeri e azzurri si affrontano all'Allianz Stadium alle 18.

Il grande giorno è arrivato, Juventus-Napoli è il big match di questa settima giornata di Serie A. Le due squadre si affrontano come nell'ultimo campionato, da prima contro seconda della classifica. Da quell'incontro vinto dai partenopei sono però cambiate tante cose, perché i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno un Cristiano Ronaldo in più, mentre alla guida del Napoli adesso c'è Carlo Ancelotti.

Ecco dove vedere Juventus-Napoli in tv e in streaming: la partita, delle ore 18, sarà trasmessa su Sky (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251), visibile anche nella versione 4K HDR per i clienti Sky Q.

La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani, con gli inviati dallo stadio Giovanni Guardalà, Alessandro Alciato, Massimo Ugolini, Francesco Cosatti e Paolo Aghemo. Il match è disponibile anche in streaming su computer, tablet e smartphone per tutti gli abbonati alla piattaforma Sky sull'apposita applicazione Sky Go.

Le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.