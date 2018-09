La squadra di Spalletti torna a giocare a San Siro: fischio d'inizio alle ore 20.30

3 ore fa

La ricerca della continuità di risultati della squadra di Spalletti riparte da San Siro, con la sfida Inter-Cagliari di questa sera alle 20.30. A Milano i nerazzurri proveranno a centrare la terza vittoria consecutiva in Serie A e dovranno provarci considerando anche il prossimo impegno di Champions League in Olanda con il PSV Eindhoven, in programma mercoledì.

Di fronte questa sera però c'è una squadra piena di motivazioni, dopo gli appena due punti conquistati nelle ultime 3 partite di Serie A disputate con Milan, Parma e Sampdoria.

Ecco dove vedere Inter-Cagliari in tv e streaming: la sfida di questo anticipo di campionato sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN attraverso tutti i dispositivi compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Hernan Crespo al commento tecnico.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Keita; Icardi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Padoin; Barella, Bradaric, Castro; Joao Pedro; Pavoletti, Sau.