Cristiano Ronaldo: "Complimenti a Modric. Il gol di Salah? Il mio era più bello"

Il fuoriclasse portoghese ha parlato durante una diretta Instagram.

2 ore fa

Non c'era Cristiano Ronaldo in quel di Londra per la consegna dei premi "The Best" della FIFA. Il portoghese è rimasto a Torino per preparare al meglio la sfida contro il Bologna che all'indomani della cerimonia la sua Juventus avrebbe vinto 2-0 grazie alle reti di Dybala e Matuidi.

Il numero 7 bianconero non ha così assistito alla consegna del premio come miglior giocatore al suo ex compagno di squadra Luka Modric. A distanza di giorni però CR7 si è congratulato col croato durante una diretta Instagram: "Congratulazioni a Luka Modric per aver vinto il trofeo".

Cristiano Ronaldo ha parlato anche dell'assegnazione del premio Puskas:

Salah ha meritato il premio Puskas, ha segnato un gol bellissimo. Ma, siamo onesti, il mio è stato il gol più bello

Sui premi in generale ha detto: