Bundesliga, Stoccarda-Werder Brema: clamoroso autogol di Zieler

Per fortuna di Zieler lo Stoccarda riesce poi a tornare in vantaggio al 75' grazie a Gonzalo Castro e a conquistare tre punti importantissimi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Tutto nasce da un innocuo fallo laterale al minuto 68 di Stoccarda-Werder Brema, match valido per la sesta giornata di Bundesliga . Sul risultato di 1-0 per lo Stoccarda, l'esterno sinistro dei padroni di casa Borna Sosa batte una rimessa verso il suo portiere Robert Zieler.

