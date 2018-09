Adesso è ufficiale: Silvio Berluscono torna nel mondo del calcio. Con una nota Fininvest ha annunciato l'acquisizione del 100% del Monza da parte dell'ex patron rossonero, che ha scelto Adriano Galliani come amministratore delegato.

Il presidente resta invece per il momento Nicola Colombo, nominato dal nuovo consiglio d'amministrazione composto da Paolo Berlusconi, Roberto Mazzo, Danilo Pellegrino e appunto Adriano Galliani.

Proprio quest'ultimo ha parlato in conferenza nella sede dell'Assolombarda definendo questa operazione di Berlusconi "romantica, un atto d'amore".

Galliani ha dichiarato:

Diciamo che sono stato 31 anni in prestito al Milan visto che il Monza è nel mio DNA. Spero di affrontare il Milan nel 2020 in un derby. Venerdì Berlusconi dovrebbe svelare gli obiettivi e i progetti per il futuro del club. Questa è un'idea nata il 31 agosto con una telefonata agli ex proprietari del club Nicola e Felice Colombo. Non c'è stato nulla di scritto fino a oggi, ma qui la parola viene mantenuta