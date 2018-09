La partita di Serie A Inter-Cagliari del 29 settembre sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN tramite tutti i dispositivi compatibili: smart-tv, pc, tablet, smartphone, PS4 e XboxOne.

Appena due punti per la formazione di Maran in queste partite complicate. Spalletti invece, dopo il 2-1 sofferto sulla Viola, vuole rivedere i suoi al meglio e rimanere agganciati alla parte alta della classifica.

