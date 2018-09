Gli agenti della Digos hanno arrestato il tifoso della Roma che ha spinto una donna dalle scale della Curva Nord durante l'intervallo della partita contro il Frosinone.

8 ore fa

È stato arrestato il tifoso della Roma che ha spinto una donna dalle scale della Curva Nord all'intervallo del match contro il Frosinone. Gli agenti della Digos, con l'aiuto dei colleghi del commissariato Prati, hanno individuato l'autore del gesto grazie alle telecamere di sicurezza e nella mattinata odierna lo hanno fermato.

Tutto è successo alla fine del primo tempo del match tra giallorossi e ciociari andato in scena allo Stadio Olimpico. In Curva Nord nasce una discussione per la presenza di un uomo che viene accerchiato. Il motivo? Ha un tatuaggio del Liverpool sulla gamba.

La moglie interviene per difenderlo e viene spinta violentemente giù dalle scale. A questo punto il tifoso che poi sarà arrestato torna al suo posto e continua a vedere la partia come se nulla fosse successo. In ospedale le ferite riportate dalla donna vengono giudicate guaribili in 30 giorni.