Il turno infrasettimanale di campionato si è chiuso ieri col pareggio del Milan a Empoli ed è già il momento di guardare al prossimo, pieno di big match.

Il turno infrasettimanale di campionato si è chiuso ieri con il Milan che ha trovato il terzo pareggio consecutivo in Serie A in casa dell'Empoli. I rossoneri di Gattuso sono andati ancora una volta in vantaggio ma si sono fatti rimontare dai toscani che hanno trovato l'1-1 grazie a un calcio di rigore nella ripresa.

La sesta giornata è già agli archivi ed è subito tempo di pensare alla settima, dato che domani ci aspetta un sabato ricchissimo di partite importanti. Alle 15:00 si giocherà il derby di Roma mentre alle 18:00 è in programma lo scontro diretto fra le due prime della classe, Juventus e Napoli. Alle 20:30 toccherà poi all'Inter.

Le notizie in vista delle partite di campionato trovano molto spazio sulle prime pagine dei giornali sportivi della nostra rassegna stampa. In Spagna ci si concentra sulle big, con il Barcellona che ha annunciato uno storico cambiamento: sostituirà il suo stemma.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport si parla di calciomercato, con Piatek che è diventato un obiettivo per tante big grazie al suo strepitoso inizio di campionato. Sul polacco ci sarebbero gli occhi della Juventus.

Corriere dello Sport: "Top class"

Il Corriere dello Sport si proietta già allo scontro diretto di domani sera fra Juventus e Napoli. All'Allianz Stadium (Ore 18:00) si sfideranno le due squadre protagoniste della lotta Scudetto della scorsa stagione.

Tuttosport: "Ronaldo è solo l'inizio"

Il titolo della prima pagina di Tuttosport riprende delle dichiarazioni del direttore sportivo della Juventus, Paratici. Il dirigente bianconero ha parlato del colpo Cristiano Ronaldo e di tutte le sue possibili prossime mosse.

L'Équipe: "La cup du munde"

Come sempre apriamo la rassegna stampa estera con la prima pagina dell'Équipe, che si concentra sull'inizio della 42esima edizione della Ryder Cup in programma a Parigi. Per i prossimi 3 giorni, in Francia si sfideranno i migliori giocatori di golf al mondo.

As: "El derbi de las ansiedades"

Su As l'attenzione è tutta per il derby di Madrid che si giocherà domani sera. Il Real Madrid viene dalla brutta sconfitta di Siviglia e vorrà rifarsi contro la squadra di Simeone che invece punta a rientrare nella lotta per la Liga.

Sport: "Una nueva era"

La prima pagina di Sport dà inizio a una nuova era in casa Barcellona: ieri il club catalano ha presentato a sorpresa il suo nuovo stemma. Quello svelato ieri è l'undicesimo logo nei 119 anni di storia della società blaugrana.

Mundo Deportivo: "Prioridad lateral"

Sul Mundo Deportivo si parla di calciomercato in casa Barcellona. Secondo il quotidiano catalano, i blaugrana starebbero cercando un laterale in vista della sessione invernale per dare un degno sostituto di Jordi Alba a Valverde.

Marca: "Al Madrid siempre le tenemos ganas"

Sulla prima pagina di Marca troviamo un'intervista esclusiva a Diego Costa in vista del derby fra Real Madrid e Atletico Madrid di domani sera. Se i Colchoneros vincessero, scavalcherebbero i Blancos in classifica.

A Bola: "Diluvio final"

La rassegna stampa di venerdì 28 settembre si chiude con la prima pagina della Bola, dedicata al Benfica sceso in campo ieri e bloccato sul pareggio dal Chaves. Le Aquile erano in vantaggio fino al 94esimo, quando sono state beffate dal gol del 2-2 dei padroni di casa.