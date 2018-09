Pamela Anderson: "Rami cucina per me vestito da cameriera sexy"

Nella mia carriera ho avuto tanti maestri. Mi vengono in mente Rudi Garcia, Blanc, Deschamps, Emery e Seedorf. Mentre erano all'opera li osservavo sempre e pensavo a quanto fosse difficile essere come loro. Poi è arrivato Inzaghi e mi ha convinto che tutti possono fare l'allenatore. Era una catastrofe, un disastro

Il mio desiderio per il futuro è diventare allenatore, in panchina mi ci vedo. Devo dire grazie a Inzaghi perché mi ha fatto capire che può farcela chiunque. D'altronde ce l'ha fatta lui...

No, Filippo Inzaghi non ha lasciato un buon ricordo di sé ad Adil Rami. In un'intervista rilasciata a L'Equipe, il difensore del Marsiglia ha parlato del tecnico italiano che lo ha allenato al Milan nella stagione 2014/15, un'annata deludente in cui i rossoneri hanno chiuso al decimo posto.

