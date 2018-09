Sarri ama gestire il pallone, come Conte è italiano e quindi anche i suoi allenamenti sono duri. Lui sta tirando fuori il meglio di noi. Non voglio mancare di rispetto nei confronti di Roberto Martinez, ma se un giorno dovesse lasciare il Chelsea, il Belgio potrebbe pensare a Sarri per sostituirlo. I risultati mi sembrano davvero ottimi

Il successo sul Liverpool ci fa bene, dà morale e migliora la nostra autostima. Contro di loro non è mai una gara banale, nessuno voleva perdere. Chi pensava che le due squadre si sarebbero risparmiate, si sbagliava di grosso. Io ho segnato uno dei miei più belli, è speciale perché segnato ad Anfield contro il Liverpool. Quando mi hanno passato il pallone, ho pensato solo a far gol. Volevo evitare i rigori. In questo momento mi sento molto bene, segno e gioco bene. Rinnovo? Non ci sono novità (il suo contratto scadrà nel 2020, ndr)

