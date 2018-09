Calciomercato Juventus, il ds Paratici: "Cristiano Ronaldo voleva solo noi"

Un'operazione di calciomercato che continua a generare reazioni. Parliamo della trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, condotta magistralmente dalla dirigenza bianconera e in particolar modo dal direttore sportivo Fabio Paratici. Proprio lui ha parlato a Tuttosport ripercorrendo le fasi dell'affare:

Non ho mai avuto dubbi sull'esito della trattativa, Cristiano Ronaldo era molto deciso fin dall'inizio. Il suo unico desiderio era quello di vestire la maglia della Juventus e per l'esperienza che ho maturato in questi anni, quando i campioni prendono una decisione, è quella. Non tornano indietro. Poi quando le società protagoniste sono due istituzioni come il Real Madrid e la Juventus, tutti diventa più facile