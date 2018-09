Il cambiamento più evidente c'era stato nel 1910, con l'inserimento dei colori blaugrana. Quelli successivi sono stati principalmente degli adeguamenti ai gusti grafici e alle esigenze commerciali delle vare epoche.

Il Barcellona ha annunciato che il nuovo stemma è pronto, dopo essere stato approvato nel consiglio di amministrazione della tarda serata di ieri, ed è in attesa soltanto di superare il vaglio dell’Asamblea de Compromisarios (l'assemblea dei delegati) in programma il prossimo 20 ottobre.

Si tratta dell'undicesima modifica del proprio crest decisa dal club catalano in 119 anni. Una scelta che la società ha spiegato così:

Learn all about the evolution of the Barça crest 👉 https://t.co/Sb4BWVpU6X

L'ultimo restyling risaliva al 2002: già in quella occasione era stata decisa una linea semplice e moderna che aveva dato l'addio alle "grazie" laterali, residui delle antiche foglio d'alloro presenti nel logo del 1899. Rispetto a quell'ultima versione, la nuova, che dovrebbe essere utilizzata a partire dalla prossima stagione, presenta diverse novità, alcune di più immediata individuazione, altre meno.

The updated crest:

✅ The shape is kept intact.

✅ The FCB acronym disappears.

✅ The internal black lines disappear.

✅ More homogeneous, more harmonious, and brighter.

✅ To be applied beginning with the 2019/20 season. pic.twitter.com/xIurAqtF8l