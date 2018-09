Ricordiamo invece che la prossima edizione degli Europei, quella del 2020, sarà itinerante e non sarà quindi ospitata da un solo paese. La Nazionale campione in carica è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione nel 2016 grazie alla vittoria contro la Francia.

I tedesci si trovano a organizzare un torneo per nazioni per la quarta volta nella loro storia. Dopo i Mondiali del 1974 e del 2006 e gli Europei del 1988, ecco che il grande calcio internaziomale rimette piede sul suolo teutonico.

