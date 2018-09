Totti e l'autobiografia: i passaggi che hanno portato alle dimissioni di Baldini

Ha letto alcuni passaggi dell'autobiografia di Francesco Totti, "Un Capitano", e ha deciso di dare le dimissioni da consulente della Roma. Franco Baldini non ci avrebbe pensato un attimo, consapevole dell'effetto che quelle righe avrebbero scatenato.

A svelare le righe incriminate è l'edizione odierna de La Repubblica. "Baldini mi considera il male della Roma perché, a suo dire, condiziono troppo l’ambiente", ha scritto Totti nel libro a cui ha dato vita insieme al giornalista Paolo Condò. Questo invece il virgolettato attribuito a Baldini: "

Ho voluto e sostenuto Spalletti perché sapevo che la pensava come me. Anni fa ti dissi che volevo venderti, ma ogni allenatore che contattavo mi chiedeva la garanzia della tua presenza. Spalletti non me l’ha chiesta, anzi. Del resto sappiamo tutti che in queste ultime stagioni la tua presenza è stata un peso per la Roma