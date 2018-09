L'ex capitano della Roma parla anche del ceco nella sua autobiografia "Un Capitano".

362 condivisioni

27 set 2018

Continuano a emergere passaggi molto interessanti dell'autobiografia di Francesco Totti dal titolo "Un Capitano", scritta insieme al giornalista Paolo Condò e in tutte le librerie dal 27 settembre. Tra quelli che stanno diventando più popolari ce n'è uno riguardante Pavel Nedved.

Francesco Totti scrive che in campo il centrocampista ceco era tutto tranne che simpatico. I due hanno avuto modo di affrontarsi in Nazionale, nel derby della Capitale e in numerosi Roma-Juventus. L'ex capitano giallorosso ricorda però in particolare la partita del Mondiale 2006 che ci permise di volare agli ottavi:

Sul gol di Materazzi (finirà 2-0 per l'Italia, ndr) stringo i pugni e corro ad abbracciarlo, è un gol importante perché nei primi minuti la Repubblica Ceca ci aveva aggredito con grande intensità. Quel giorno Nedved è in gran forma e in campo non l'ho mai sopportato. Un piagnone allucinante, lo sfioravi e volava dieci metri. Ti faceva venire voglia di picchiarlo

Totti su Nedved: "Mi stava sull'anima, ma quanto era forte..."

C'è spazio però anche per i complimenti e i bei ricordi: