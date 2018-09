Paulo Dybala ha trovato il primo gol della stagione. Nel turno infrasettimanale contro il Bologna valido per la sesta giornata di Serie A, la Joya ha firmato il primo gol nel successo per 2-0 della Juventus. Nel post-partita proprio l'argentino ha parlato a Sky Sport commentando l'azione della rete:

Il gol è stato più casuale dell'assist per Matuidi, sono sincero. Blaise l'avevo visto anche se l'ho presa in maniera sporca con il collo. Non sto scherzando, ho pensato subito all'assist, invece il gol è stato molto fortunato. Ovviamente non la volevo mettere sul secondo palo ma l'ho colpita cercando di mettera dove non c'era nessuno