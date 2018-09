In particolare cattura l'attenzione una lite risalente al 2016. Dopo un'intervista rilasciata alla Rai in cui Totti criticava il comportamento di Spalletti, il tecnico si rivolge così al numero 10:

Non serviva certo l'autobiografia di Francesco Totti dal titolo "Un Capitano" per sapere che il rapporto tra l'ex capitano della Roma e Luciano Spalletti fosse pessimo. Ma nel libro sono raccontati diversi episodi che fanno capire alla perfezione come si sia arrivati a un punto di totale rottura.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK