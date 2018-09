Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo per i match del settimo turno, con il derby di Roma e Juventus-Napoli le sfide più attese. Andiamo a vedere orari e appuntamenti in televisione.

27 set 2018 di Michele Pedrotti

Tour de force per le squadre di Serie A, che dopo il primo turno infrasettimanale della stagione sono subito richiamate a scendere in campo per la settima giornata. E il prossimo turno sarà senza ombra di dubbio il più interessante di quelli giocati finora.

Già, perché le gare che apriranno il weekend saranno Roma-Lazio e Juventus Napoli. Niente male davvero, come inizio. Poi sarà il turno dell'Inter che a San Siro sfiderà il Cagliari, mentre domenica sera il Milan affronterà il Sassuolo per quella che si preannuncia come un gara molto intensa.

Si parte quindi sabato 29 settembre alle ore 15 con il derby della Capitale, mentre il monday night tra Sampdoria e Spal chiuderà il programma di questo turno. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutte le sfide, quando si giocheranno e dove sarà possibile vederle in tv.

Prossimo turno Serie A, le partite della 7^ giornata su Sky e DAZN in TV

Ecco il programma completo della settima giornata di Serie A, con relative indicazioni su dove seguire i match tra Sky e DAZN. Una volta finito questo turno, ci sarà ancora un weekend di campionato prima della pausa per le nazionali, che durerà come al solito due settimane.

Roma v Lazio (sabato 29 settembre ore 15, Sky)

Una sfida che non ha bisogno di nessun tipo di presentazione. Il derby della capitale è unico, e questo sarà veramente interessante visto che la Roma, prima della vittoria netta sul Frosinone, ha fatto registrare una delle partenze peggiori della propria storia. Situazione opposta per i biancocelesti, che dopo le prime due sconfitte con Napoli e Juventus ha vinto 4 partite in fila, portandosi da sola al terzo posto. Ma nei derby, si sa, non esistono favoriti.

Juventus v Napoli (sabato 29 settembre ore 18, Sky)

La gara più importante dell'anno, quella che inizierà a spostare gli equilibri della Serie A. La Juve vincendo coglierebbe la settima vittoria su sette in campionato (otto considerando la Champions) e si porterebbe a +6 dai partenopei, andando definitivamente in fuga. Carlo Ancelotti però ha idee opposte, e vuole trovare la sua prima grande vittoria sulla panchina del Napoli dopo un inizio quasi perfetto. Scontro tra titani che potrete vedere, come Roma-Lazio, su Sky.

Getty Images Ronaldo pronto per la sua prima Juventus-Napoli

Inter v Cagliari (sabato 29 settembre ore 20.30, DAZN)

La prima gara che trasmetterà DAZN in questo weekend è come di consueto quella del sabato sera, e per la seconda volta consecutiva sarà l'Inter. La squadra di Spalletti affronterà un Cagliari in difficoltà, mentre i nerazzurri arrivano a questa sfida con tre vittorie consecutive tra campionato e Champions. Occhio però all'orgoglio sardo, che nel 2014 permise all'allora squadra di Zeman di espugnare San Siro con un sonoro 4-1.

Bologna v Udinese (domenica 30 settembre ore 12.30, DAZN)

Il primo match della domenica, quello dell'ora di pranzo, sarà ancora su DAZN. Al Dall'Ara Bologna e Udinese vanno a caccia di punti importanti in ottica salvezza, con la squadra di Inzaghi decisa a confermare quanto di buono fatto vedere nella vittoria con la Roma e nella gara dello Juventus Stadium, nonostante sia arrivata una sconfitta.

Chievo v Torino (domenica 30 settembre ore 15, Sky)

Alle 15 è invece tempo di Chievo-Torino, con diretta su Sky. Gara fondamentale per i clivensi, ancora a -1 in classifica, mentre anche gli uomini di Mazzarri hanno bisogno di punti per risollevare una classifica piuttosto deluente visti i 6 punti in altrettante partite.

Fiorentina v Atalanta (domenica 30 settembre ore 15, Sky)

Dopo la sconfitta di San Siro con l'Inter, la Fiorentina va subito alla ricerca del riscatto. Al Franchi arriva l'Atalanta di Gasperini, che non vince dal 20 agosto ma ha saputo portarsi a casa un pareggio contro il Milan, dimostrando grande solidità. Anche questa sfida sarà in diretta su Sky.

Frosinone v Genoa (domenica 30 settembre ore 15, DAZN)

L'ultimo match che offrirà DAZN in questo weekend è quello tra Frosinone e Genoa. Ciciari che cercano ancora il primo gol e la prima vittoria in campionato, Genoa che vuole dare continuità alla vittoria con il Chievo consci di avere uno degli attaccanti più forti di questa Serie A, sicuramente il più in forma: 10 gol in 7 partite stagionali, a segno finora in tutte le gare del Grifone. Fermate il soldato Piatek.

Parma v Empoli (domenica 30 settembre ore 18, Sky)

Si continua alle 18 con Parma-Empoli, diretta Sky. Match interessante tra due neopromosse che al Tardini cercano punti salvezza.

Sassuolo v Milan (domenica 30 settembre ore 20.30, Sky)

Sempre su Sky andrà in scena anche il match del Mapei tra Sassuolo e Milan. Gli uomini di De Zerbi per continuare a stupire, quelli di Gattuso per raddrizzare una classifica non proprio sfavillante.

Sampdoria v Spal (lunedì 1 ottobre ore 20.30, Sky)

Il monday night, trasmesso da Sky, vedrà protagoniste Sampdoria e Spal. Squadre per certi versi simili, che si affronteranno a viso aperto per ottenere punti importanti.