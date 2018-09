È vero che siamo il Leganes, una squadra umile, ma secondo il mio punto di vista - ha dichiarato Cuellar - le squadre che sono abituate a vincere, quando perdono devono salutare e congratularsi con l'altra squadra, cosa che i giocatori di Barcellona non hanno fatto. Nessuno è venuto a congratularsi con noi, nessuno di noi ha ricevuto complimenti e credo che sia un gesto molto brutto. Non sanno perdere

Protagonista indiscusso del match è stato il portiere dei padroni di casa Cuellar, autore di una serie di interventi decisivi che hanno fatto disperare Messi &co, sconfitti per la prima volta in questa Liga.

La giornata delle sorprese. Nel sesto turno di Liga il Leganes ha battuto 2-1 il Barcellona che era anche andato in vantaggio con Coutinho. Le reti El Zhar e Oscar hanno ribaltato il risultato e permesso alla squadra di Pellegrino di fare bottino pieno e ottenere la prima vittoria in questo campionato.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK