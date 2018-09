A volte nel calcio non hai il tempo necessario per raccogliere i frutti del lavoro. Obiettivamente sarebbe servito un miracolo.

Un anno fa a quest'epoca l'Alaves si dibatteva sul fondo della classifica della Liga , proprio come un pesce in un barile vuoto: 0 punti in 6 partite. Una debacle tale che la dirigenza non potè esimersi da esonerare il povero Zubeldia e chiamare al suo capezzale Giovanni De Biasi.

In caso di vittoria i baschi raggiungerebbero al primo posto Barcellona e Real Madrid. Mai nella sua storia il club è stato in cima alla classifica dopo 6 giornate.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK