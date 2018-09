Nel prossimo turno di Ligue 1 il PSG è atteso in casa del Nizza, match in programma sabato 29 settembre alle 17.15. Il Reims, invece, ospiterà il Bordeaux (sabato alle ore 20) allo Stadio Auguste Delaune. Ecco gli highlights di PSG-Reims 4-1:

Per la 7^ giornata di Ligue 1 al Parco dei Principi in scena PSG-Reims. La squadra di Tuchel era a punteggio pieno e voleva restarci, quella di Guion cercava invece una vittoria che manca addirittura dal 17 agosto.

