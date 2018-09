Finalmente la VAR in Champions League. Adesso è ufficiale, il presidente della Uefa Ceferin ha dato l'ok per l'introduzione della tecnologia nella massima competizione europea a partire dalla stagione 2019/20.

In Europa League sbarcherà dal 2020/21, sarà testata anche nella Supercoppa europea in programma il prossimo 14 agosto a Istanbul, negli Europei del 2020 e nelle finali della Nations League del 2021.

Curioso che l'ufficilità dell'introduzione della VAR in Champions League arrivi proprio nel giorno in cui è attesa la squalifica di Cristiano Ronaldo per l'espulsione rimediata a Valencia. Un cartellino rosso che con ogni probabilità Brych, su consiglio dall’addizionale Fritz, non avrebbe mai estratto con l'aiuto della VAR.

#UEFAExCo exclusive: The video assistant referee (VAR system) will be used in the UEFA @ChampionsLeague from next season (2019/20)



It will also be used in:



📺#SuperCup 2019

📺@UEFAEURO 2020 final tournament

📺@EuropaLeague 2020/21

📺#NationsLeague Finals 2021



