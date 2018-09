Nel primo faccia a faccia tra Sarri e Klopp, è il tecnico italiano ad avere la meglio. Passano in vantaggio i Reds con Sturridge, poi arrivano i gol di Emerson e Hazard

424 condivisioni

7 ore fa

Due delle grandi della Premier League si affrontano a Liverpool per l'esordio stagionale in Carabao Cup: il Liverpool arriva da un filotto di 6 vittorie in 6 partite in campionato, alle quali si somma la vittoria in Champions League contro il PSG. Il Chelsea dal canto suo in campionato ha impattato contro il West Ham di Pellegrini, per il resto la squadra di Sarri ha collezionato solo successi.

E la tradizione di queste prime settimane continua, perché il Chelsea batte il Liverpool 2-1 e si qualifica al turno successivo: al gol di Sturridge rispondono Emerson e poi Hazard con una prodezza da fenomeno assoluto. Nel prossimo turno della manifestazione gli uomini di Sarri affronteranno il Fulham, mentre tra pochi giorni Klopp potrebbe vendicarsi subito della sconfitta, perché la 7^ giornata di Premier League propone ancora lo scontro con il Chelsea, stavolta a Stamford Bridge. Ecco gli highlights di Liverpool-Chelsea 1-2: