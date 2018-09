La moglie di Rusev accusata di disonestà da English, che promette prove video la prossima settimana. E Samoa Joe intanto si presenta a casa di AJ Styles.

26 set 2018 di Marco Ercole

Dopo la puntata di Raw di ieri, il wrestling WWE torna in azione con SmackDown, direttamente dal Pepsi Center di Denver (Colorado). In questo show sono attesi sviluppi sulle faide in corso tra Becky Lynch e Charlotte, così come quelle tra AJ Styles e Samoa Joe da una parte (i due dovranno firmare il contratto per il loro match al Super Show-Down) e The Miz e Daniel Bryan dall'altra.

Annunciato poi un match tra Tye Dillinger e Shinsuke Nakamura, così come quello tra Big E e Sheamus.

Al termine della serata poi, ci sarà anche un nuovo appuntamento con il Mixed Match Challenge. Una card piena di appuntamenti, insomma. Non ci resta che cominciare a raccontarla su WWE-ek SmackDown, la rubrica con il report di quanto accaduto nel roster blu del wrestling WWE a cura di FOXSports.it.

WWE SmackDown Report

Iniziamo il nostro WWE SmackDown Report con una novità, perché al posto del normale MizTV troviamo in conduzione R-Truth e Carmella, che ci annunciano il cambio di nome in TruthTV. Il loro ospite è Daniel Bryan, che si sottopone con entusiasmo a tutte le domande e aspetta anche quando queste vengono interrotte da dei break di ballo da 7 secondi dei due conduttori.

L'ex general manager spiega di voler vincere in Australia per poter tornare a lottare per il titolo WWE, ma per questo dovrà prima sconfiggere The Miz. L'Awesome One fa così il suo ingresso e risponde dicendo che finora ha sempre vinto lui e continuerà a farlo, perché è più furbo e usa mezzi che Daniel Bryan non potrebbe mai usare, perché altrimenti tradirebbe il suo codice morale che tanto piace ai suoi tifosi.

A questo punto interviene di nuovo R-Truth, che provoca The Miz e gli dice che se rivuole il suo show non deve far altro che affrontarlo sul ring. Il Supervip se ne va infuriato e nel backstage chiede a Paige cosa diavolo stia succedendo e come possa permettere una cosa del genere. Anche la General Manager, però, gli ribadisce lo stesso concetto: se rivuole il suo show, deve riprenderselo combattendo.

The Miz vs R-Truth (con Carmella)

Con Daniel Bryan al tavolo di commento, inizia così il match tra The Miz e R-Truth, con in palio la conduzione del programma televisivo (MizTV o TruthTV, fate voi). L'incontro viene vinto dall'Awesome One, che riesce nell'intento con le sue solite scorrettezze, cioè mettendo le dita negli occhi al rivale con l'arbitro girato.

Poi va a chiudere scimmiottando Daniel Bryan e avvertendolo che succederà lo stesso pure in Australia. Al termine dell'incontro la Faccia da capra sale di corsa sul ring, ma The Miz lo abbandona in fretta e se ne torna negli spogliatoi.

L'aggressione di Becky a Charlotte

Ci viene mostrato un filmato registrato prima dello show, in cui si vede Charlotte intenta a realizzare uno shooting fotografico. Questo però viene interrotto da un'aggressione di Becky, che attacca la figlia del Nature Boy e poi si fa immortalare in posa con il piede sopra di lei, stile trofeo di caccia.

Sheamus (con Cesaro) vs Big E (con Xavier Woods e Kofi Kingston)

Dopo una breve intro in cui i tre del New Day fingono di voler dire delle belle parole ai prossimi rivali, ma in realtà poi si rivela tutta una presa in giro, parte il match tra Big E e Sheamus. L'incontro viene vinto dal guerriero celtico e così come la settimana scorsa la fazione del The Bar si aggiudica il match in modo pulito, dopo il Brogue Kick decisivo.

Backstage, Paige chiama AJ Styles

Passiamo con le telecamere nel backstage, dove vediamo Paige chiedere al telefono ad AJ Styles di non esagerare stasera e di evitare di distruggere tavoli vari. Poi vediamo Rusev uscire dal suo camerino e dire a Lana che Aiden English la pagherà per quanto fatto la scorsa settimana.

Confronto tra Rusev, Lana e Aiden English

Torniamo così sul ring, dove Rusev (accompagnato da Lana) inizia a parlare di quanto accaduto la scorsa settimane e di come non riesca a spiegarsi il comportamento di Aiden English. Così chiama il suo ex alleato sul ring per chiarire una volta per tutte. Spelacchio non si fa aspettare e appare nell'arena (con maglia "Happy Aiden Day"), cominciando a tessere le lodi di Rusev e dicendo che è uno degli atleti più sottovalutati della WWE.

Solo da quando i due hanno iniziato a collaborare, finalmente il bulgaro è riuscito a tornare ai vertici della compagnia. Ma l'idillio secondo Aiden si è interrotto nel momento in cui a loro due si è aggiunta Lana. La Ravishing One replica che lei ha condotto il marito fino al main event di WrestleMania e il pubblico si schiera dalla sua parte intonando il coro "Lana is the best, Lana number one". Poi, però, English riprende la parola e le domanda se sia stata davvero onesta con Rusev. E se gli abbia raccontato di quella notte a Milwaukee... Aiden se ne va, il Bruto Bulgaro è perplesso e Lana sbigottita.

Backstage, Lana parla con Rusev

Nel backstage Lana e Rusev parlano tra di loro e la Ravishing One chiede e al marito se davvero creda alle parole di Aiden English. Il Leone di Bulgaria non sembra molto tranquillo e non capisce il riferimento a Milwaukee. I due vengono interrotti da Becky Lynch, che si intromette dicendo che Milwaukee è una città divertente. Lana le chiede di farsi gli affari suoi, la campionessa di SmackDown replica di cambiare tono se non intende fare la fine di Charlotte.

Naomi e Asuka vs Sonya Deville e Mandy Rose

Il match successivo mette di fronte la coppia Naomi-Asuka, contro Sonya Deville e Mandy Rose, con le IIconics al tavolo di commento. L'incontro viene vinto dalle prime due dopo un doppio Roundhouse Kick.

Tye Dillinger vs Shinsuke Nakamura

Eccoci al match nato nei giorni scorsi su Twitter, con Tye Dillinger che ha sfidato pubblicamente Shinsuke Nakamura. Dopo aver eluso il tentativo di Kinshasa, Perfect Ten riesce ad andare a segno con una Frog Splash, ma il giapponese interrompe a due il conteggio dell'arbitro.

Tye Dillinger porta il campione degli Stati Uniti sul paletto per i suoi pugni, ma a sorpresa da dietro arriva Randy Orton, che salva un'altra volta il re dello strongstyle e fa concludere il match per squalifica. The Viper inizia a infierire su Tye, lasciandolo poi a disposizione di Nakamura che va a segno con la sua Kinshasa.

Backstage, Randy Orton "si spiega"

Mentre Lana fa stretching prima del suo match con Becky, Rusev le si avvicina e le fa gli auguri. Lei domanda se ancora non sia convinto e lui replica che è confuso. Poi passiamo con l'inquadratura su Randy Orton, a cui viene domandato il motivo della sua aggressione a Tye Dillinger. La sua risposta è semplice: si era stufato della storia del Perfect Ten.

Becky Lynch vs Lana

Si passa così al match nato prima nel backstage. L'incontro viene vinto senza troppi problemi da Becky Lynch, che dopo aver evitato un salto a vuoto dalla terza corda di Lana, va a segno con Exploder Suplex e Dis-Arm-Her a seguire. La Ravishing One non può far altro che cedere.

Backstage, le prove di Aiden English

Nel backstage viene intervistato Aiden English, al quale viene domandato a cosa si riferisca quando parla di Milwaukee. Spelacchio risponde che lo spiegherà la prossima settimana, quando mostrerà anche delle prove video come testimonianza.

La firma dei contratti di AJ Styles e Samoa Joe

Siamo arrivati al momento del main event, la firma dei contratti di AJ Styles e Samoa Joe in vista del loro No Disqualification Match al Super Show Down. The Phenomenal si presenta regolarmente sul ring, lo stesso non fa il samoano. AJ dice di non essere affatto stupito, perché il suo avversario non ha il coraggio di atteggiamenti da uomo, al massimo può attaccarlo alle spalle.

Joe appare sul Titantron con una videochiamata e mentre il campione WWE firma il contratto, vediamo il samoano avvicinarsi verso una casa. È proprio quella di AJ Styles, che perde completamente la testa sul ring e chiede alla Submission Machine di fermarsi. Ma Joe non ha la minima intenzione di farlo e suona il campanello, dicendo che paparino è a casa. Con questa immagine si conclude il nostro WWE SmackDown Report, ma a seguire ci sarà la cronaca del secondo appuntamento con il Mixed Match Challenge.

Mixed Match Challenge

Ed eccoci alla seconda puntata del Mixed Match Challenge, che anche in questa occasione propone due diversi incontri. Il primo vede la coppia composta Mickie James e Bobby Lashley battere Jinder Mahal ed Alicia Fox. Nel secondo incontro, invece, The Miz, stavolta in coppia con Asuka, batte di nuovo R-Truth, ovviamente insieme a Carmella.