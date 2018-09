Il libro è in vendita da giovedì 27 settembre, ma Totti ha avuto un pensiero per i suoi tifosi: vendita anticipata alle 24 di mercoledì a Roma e presentazione al Colosseo.

di Alberto Casella

Tutto ebbe inizio il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia. Nello stesso giorno, 42 anni dopo, Francesco Totti ha voluto che uscisse la sua autobiografia, dal titolo "Un capitano", scritta insieme al giornalista Paolo Condò.

In 25 anni di carriera Totti ha collezionato una quantità impressionante di record, tutti con la maglia della Roma, ultimo dei grandi campioni e giocatori-simbolo a non avere mai cambiato casacca. Una scelta di affetto e coerenza che, se forse gli ha negato maggiori soddisfazioni in bacheca - era stato vicino anche al Real Madrid - per contro lo ha fatto amare anche da chi romanista non è mai stato.

Con la maglia giallorossa, fra l'altro, Francesco è andato a segno almeno una volta per 23 stagioni consecutive, un'enormità, ma ha anche realizzato il maggior numero di reti con la stessa squadra (250, secondo solo a Piola che ne realizzò 274 ma in 4 diverse società) e, in campo internazionale, è tuttora il giocatore più anziano ad aver segnato in Champions League: 38 anni e due mesi, a Mosca contro il Cska.

Getty Images 25 novembre 2014: sul campo del Cska Mosca, a 38 anni e 59 giorni Totti diventa il goleador più anziano della Champions League

Totti e l'autobiografia "Un capitano": presentazione al Colosseo

Campione d'Italia nel 2001 e del mondo con la Nazionale di Lippi nel 2006, Totti ha deciso dunque di raccontare la propria vita insieme al giornalista Paolo Condò. Intitolato "Un capitano", il volume, edito da Rizzoli, è in vendita nelle librerie di tutta Italia a partire appunto dal 27 settembre al prezzo di 21 euro.

Ovvio che qualcosa sui contenuti del libro, nel quale pare che il Capitano si sia tolto diversi sassolini dalle scarpe, sia già trapelato - le ultime notizie parlano di dimissioni dalla Roma di Franco Baldini che, secondo quanto riportato nel volume, avrebbe appoggiato Spalletti contro Francesco, definito negli ultimi tempi addirittura un peso per la squadra - e infatti, soprattutto nella Capitale, l'attesa è palpabile. Per questo, Totti ha deciso di fare un piccolo omaggio ai suoi tifosi: "Un capitano", infatti, è in vendita anticipata già alla mezzanotte del 26 settembre in dodici librerie Mondadori di Roma e del Lazio, una sorta di prologo non molto comune nel nostro Paese - era capitato solo all'ultimo Harry Potter - voluto fortemente dallo stesso autore.

Emozionatissimo! Pronto a svelarvi qualche dettaglio in più sul libro che racconta la storia della mia vita. @RizzoliLibri pic.twitter.com/MUcLcLzoXA — Francesco Totti (@Totti) September 12, 2018

Un appuntamento, quello della notte di mercoledì 26 settembre, da veri aficionados: solo gli acquirenti "notturni" del libro, infatti, possono partecipare al concorso per gli ultimi posti disponibili al Colosseo, dove il giorno successivo alle 21 lo stesso Totti presenta la sua autobiografia ad amici, ex colleghi, giornalisti e personalità dell'ambiente: sicuri presenti De Rossi, Lippi e Cassano fra gli altri. Una curiosità: si tratta della prima volta che il monumento simbolo di Roma viene concesso alla presentazione di un libro. Un onore che Rizzoli ricambierà attraverso un contributo finanziario al restauro di una dozzina di statue degli Orti farnesiani.