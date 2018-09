Come riportato da "Il Romanista", il dirigente giallorosso rassegna le sue dimissioni dopo aver avuto l'occasione di leggere uno stralcio del libro dell'ex capitano.

856 condivisioni

26 set 2018 di Marco Ercole

Franco Baldini rassegna le dimissioni da dirigente della Roma. Il consulente di mercato giallorosso, come riportato da Il Romanista, avrebbe infatti lasciato il suo ruolo nel club, proprio nel momento in cui - secondo gli ultimi rumors - era impegnato in prima persona per ricercare un potenziale sostituto dell'attuale allenatore Eusebio Di Francesco, nel caso in cui le prossime partite di Serie A confermino i dubbi sulla sua posizione in panchina.

In un momento già di per sé caotico all'interno del club romano, si aggiunge dunque un nuovo motivo di frizione, anche perché queste dimissioni pare siano derivate da un'incomprensione con Francesco Totti.

Nello specifico, Franco Baldini sarebbe riuscito a entrare in possesso di un'anticipazione del prossimo libro dell'ex capitano (scritto con il giornalista Paolo Condò), che sarà presentato domani, nel giorno del suo 42esimo compleanno. All'interno ci sarebbe infatti un racconto di una riunione a Londra risalente a luglio 2017, in cui lo stesso Totti indica Baldini come responsabile della fine della sua carriera.

Serie A, caos Roma: Baldini dà le dimissioni

Si parla nel dettaglio di un dialogo in cui il dirigente avrebbe detto all'allora numero 10 della Roma di essere stato lui a spingere per il suo addio al calcio e di aver trovato finalmente un allenatore che avallasse questo suo pensiero. Una volta venuto a conoscenza di tutto questo, Baldini ha deciso di rassegnare le dimissioni per evitare che la situazione potesse creare dei problemi interni al club.

All'ormai ex dirigente giallorosso è anche attribuito un unico commento dell'intera vicenda:

È parola di Capitano, non vedo come possa discuterla con la minima speranza di seminare almeno un dubbio.

A questo punto non resta che aspettare le reazioni ufficiali del club, quindi del proprietario James Pallotta e dello stesso Francesco Totti. Di certo la situazione della Roma non è al momento delle più rosee. E stasera c'è l'incontro in Serie A da giocare contro il Frosinone.