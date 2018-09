Incredibile magia dell’argentino, prima di lui altro bel gol di Under. Poi El Shaarawy e Kolarov. Schick non va, tra i ciociari si salva solo Chibash.

26 set 2018 di Francesco Bizzarri

Torna a vincere in Serie A la Roma. Crisi messa alle spalle con un 4-0 secco al Frosinone. In apertura il gol di Under, poi la magia di Pastore, chiudono El Shaarawy e Kolarov. Partita praticamente archiviata nel primo tempo. Il poker è stato calato nei minuti finali.

Ottime le prestazioni dei marcatori. Chi invece non fa sorridere Di Francesco è Schick, che tra gli attaccanti è l’unico che non trova la via del gol, nonostante vari tentativi e il supporto dei compagni.

Il prossimo impegno in Serie A per la Roma è una partita da non sbagliare: derby con la Lazio. Con tre punti in tasca e un po’ di entusiasmo ritrovato, i giallorossi vogliono risalire la classifica e far tornare il sorriso ai tifosi. Il Frosinone se la vedrà con il Genoa. All’Olimpico per i ciociari è andato in scena un match da dimenticare.

Serie A, le pagelle di Roma-Frosinone

Roma (4-2-3-1): Olsen 6; Santon 6.5, Manolas 6 (Dal 46' Marcano 6), Fazio 6, Kolarov 6.5; De Rossi 6.5 (Dall'81' Pellegrini 6,5), Nzonzi 6,5; Under 7, Pastore 7.5 (Dal 66' Zaniolo 6), El Shaarawy 6.5; Schick 5,5. All. Di Francesco 7

Frosinone (3-5-2): Sportiello 5; Goldaniga 5, Ariaudo 5, Capuano 4.5; Zampano 5.5, Chibsah 6.5, Crisetig 6, Cassata 5 (Dal 73' Soddimo 5.5), Beghetto 5; Ciano 5 (Dal 72' Campbell sv), Pinamonti 5.5 (Dal 65' Ciofani sv). All. Longo 5.5

I migliori

Under 7

Tunnel, cambio di passo e sinistro micidiale. Prima rete in Serie A per il turco in questa stagione. Sportiello ci mette i guantoni, non le mani. Serve l'assist per El Shaarawy, gioca un secondo tempo sempre di livello e aiuta a gestire il pallone. Il turco è tornato.

Pastore 7.5

Fin qui due gol, due reti di tacco. Farlo all’Olimpico, nel ‘Colosseo’ di Francesco Totti che di colpi geniali se ne intendeva, è tanta roba. Ha fiducia, vuole sempre il pallone. Di Francesco lo mette trequartista centrale, è il suo ruolo naturale, anche se poi si muove su tutta la linea offensiva. Molto bene.

De Rossi 6.5

Seicento partite con la maglia della Roma. Esce a 10' dalla fine tra gli applausi. Meglio di lui solo Francesco Totti. Ottanta minuti di ordinaria amministrazione. Il voto in pagella è soprattutto per aver raggiunto oggi le 600 partite con la maglia della Roma.

I peggiori

Sportiello 5

Ha la colpa di non mettere forza sul tiro in apertura di Under. Il sinistro del turco è forte, sì, ma il portiere si fa piegare i guantoni. Salva anche il risultato in alcune occasioni, ma incassa comunque quattro gol: un pesante passivo.

Schick 5

Poco cattivo, prende pure una traversa dopo la deviazione di Sportiello. La squadra dopo aver calato il tris cerca di farlo segnare in tutti i modi. Non ci riesce, è fin troppo timido quando ha le occasioni sotto porta. Deve crescere e migliorare l'atteggiamento, le qualità ce l'ha.

Capuano 4.5

Perde il pallone del 3-0, il Frosinone si fa male da solo. In difesa ballano tutti, lui è il peggiore dei tre.