Protagonista assoluto della vittoria è stato Paulo Dybala: gol e giocate da fuoriclasse. In generale però è la prova dei bianconeri ad impressionare. Tra gli ospiti bene ancora Calabresi.

26 set 2018 di Jonathan Manca

Juventus dal ritmo impressionante. Una vittoria per 2-0 che premia la squadra di Allegri: sesta consecutiva in campionato, la settima da inizio stagione. Migliore in campo quel Paulo Dybala tanto atteso e tanto bacchettato da Allegri che finalmente risponde sul campo con una prestazione da fuoriclasse vero. Il Bologna non può nulla contro i bianconeri e a differenza di domenica contro la Roma compie un netto passo indietro sul piano del gioco.

Inizio di partita con il Bologna che attacca e la Juve che aspetta e si difende, una situazione che però dura poco meno di 10’. I bianconeri fanno sfogare un po’ gli avversari e poi cominciano ad attaccare e la squadra di Inzaghi, che va in difficoltà. Il gol al 12’ è la logica conseguenza del bel gioco e della supremazia palesata: Bonucci dalla difesa lancia lungo in profondità per premiare il movimento di Dybala. La palla rimbalza sulla schiena di Paz e finisce sui piedi di Matuidi che calcia a botta sicura: Skorupski para ma la palla carambola proprio verso Dybala che al volo in girata fa 1-0. Primo gol in questa Serie A per l’argentino. Solo 4’ più tardi la Juve raddoppia con Matuidi che trova con un po’ di fortuna il gol del 2-0. Il resto della prima frazione è tutta accademia e qualità dei bianconeri.

Al rientro dagli spogliatoi il leitmotiv della partita non cambia. Dybala è la luce che accende la manovra della Juventus, Cancelo è un treno che arriva sempre puntuale, Barzagli e Bonucci comandano la difesa con un’autorità. Il Bologna non ha la forza e la qualità per arginare la tempesta che gli si abbatte addosso. La squadra di Allegri amministra aspettando il momento giusto per affondare, ma alla fine si accontenta del 2-0 e della sesta vittoria consecutiva in questa Serie A.

Serie A, le pagelle di Juventus-Bologna

Juventus (3-5-2): Perin 6; Barzagli 7, (86' Alex Sandro sv), Bonucci 7, Benatia 6; Cuadrado 6 (76' Bernardeschi 6), Bentancur 6,5, Pjanic 6,5 (64' Emre Can 6,5), Matuidi 7, Cancelo 7; Ronaldo 6, Dybala 7,5.

Bologna (3-4-3): Skorupski 5; Paz 5, Danilo 5, Calabresi 6,5; Mbaye 5, Dzemaili 5, Nagy 5,5, Dijks 5 (86' Orsolini sv); Falcinelli 5 (68' Okwonkwo 6), Destro 5 (68' Santander 5,5), Krejici 5,5.

I migliori

Dybala 7,5

Finalmente la Joya si sblocca, ma oltre al gol è la partita che lascia a bocca aperta. Qualità e quantità. Partita da uomo squadra e leader. Insomma, tutto quello che nelle prime giornate non avevamo visto, lo ha fatto in una partita. Mancava solo lui a questa Juventus. Bentornato.

Cancelo 7

Schierato un po’ a sorpresa sulla fascia sinistra da Allegri non demerita, anzi. Solita partita di sostanza e dinamismo. È cresciuto tantissimo rispetto alla sua prima stagione in Serie A. Difende e attacca con una facilità disarmante e soprattutto crossa indistintamente sia di sinistro che di destro. Terzino di qualità eccelsa. Talento.

Calabresi 6,5

Seconda partita complicata in pochi giorni e si fa trovare pronto. Conferma tutto quello che di buono si è detto su di lui dopo la gara contro la Roma di domenica. Giovane, ma con la sicurezza di un veterano. Non è un caso se la Juventus dalla sua parte sfondi raramente. Golden Boy.

I peggiori

Skorupski 5

Brutta prestazione del portiere ex Roma. Sul primo gol rientra male e tardi in porta. Sul secondo gol sul suo palo doveva e poteva fare molto meglio. Bocciato.

Dzemaili 5

Troppo facile puntare il dito contro la difesa, se il centrocampo non fa filtro. Lui più di tutti dovrebbe essere un faro e una guida, e dare calma e tranquillità durante le folate offensive dei bianconeri. Va in difficoltà e purtroppo non è la prima volta in questa stagione. Appannato.