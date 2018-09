Radja Nainggolan è più carico che mai. Dopo la vittoria della sua Inter per 2-1 contro la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A, il centrocampista belga si racconta a Sky Sport e rivela tutta la sua voglia di fare bene in nerazzurro:

Abbiamo ottenuto una vittoria davvero importante contro la Fiorentina, un avversario molto difficile. Ora dobbiamo trovare continuità. Io voglio togliermi trante soddisfazioni all'Inter, voglio alzare un trofeo anche perché non ho mai vinto niente in carriera e credo che sia arrivato il momento giusto. Sono contento che la società mi abbia voluto, non mi va di tornare sui motivi che mi hanno portato via da Roma. Adesso sono felice di essere qui, giochiamo sempre in uno stadio sempre pieno ed è belo. Ce la metteremo tutta per vincere ogni partita e ottenere tutti insieme i risultati che vogliamo