Settore ospiti dello Stadium aperto solo ai tifosi napoletani residenti in altre regioni al costo di 60 euro. Posti fino a 200 euro per la sfida al vertice.

0 condivisioni

2 ore fa di Luca Guerra

Passano le stagioni, ma anche quest'anno le principali contendenti al titolo in Serie A restano Juventus e Napoli: un tandem che si sta riproponendo anche nelle prime battute della stagione 2018/2019, un duello che vivrà l'ennesima tappa della sua storia recente sabato 29 settembre. Sarà proprio la sfida Juventus-Napoli a inaugurare la settima giornata di campionato.

Appena cinque mesi fa la sfida dell'Allianz Stadium riaprì i giochi della Serie A 2017/2018: la zuccata di Koulibaly al minuto 90 portò il Napoli allora allenato da Maurizio Sarri a un solo punto dalla vetta occupata dai bianconeri, salvo tornare a -4 nel weekend successivo con la caduta di Firenze e la contestata vittoria bianconera a Milano contro l'Inter. Anche per questo Juventus-Napoli non potrà essere una sfida come le altre.

La sfida tra le due principali big del calcio italiano farà a meno di un protagonista, almeno in parte: il tifo ospite. Il prefetto di Torino Renato Saccone ha emesso un decreto che vieta la vendita dei biglietti del settore Ospiti ai residenti in Campania. Acquisto consentito dunque solo ai tifosi napoletani residenti in altre regioni seguendo le disposizioni diffuse dalla Juventus in una nota ufficiale:

Si potrà acquistare il tagliando nel Settore Ospiti esclusivamente nelle ricevitorie Listicket abilitate presentando la tessera del tifoso SSC Napoli e un documento di identità, per la verifica della residenza.

I residenti in Campania, anche se in possesso di TDT SSC Napoli, non potranno acquistare i tagliandi per questo match.

Le ricevitorie della Campania non sono abilitate alla vendita per questo match.

Getty Images Serie A, Juventus-Napoli 0-1: la rete decisiva di Koulibaly

Serie A, i biglietti per Juventus-Napoli: prezzi e tutte le info

A rendere complicata la trasferta all'Allianz Stadium dei tifosi del Napoli non sono solo le disposizioni della Prefettura. Importanti sono anche i costi di accesso nell'impianto: il prezzo del tagliando intero sarà di 60 euro, mentre il tagliando ridotto per gli Under 16 costerà 35 euro, con vendita aperta fino alle 19 di venerdì 29 settembre.

Pochi biglietti disponibili e prezzi alti. La Juventus ha polverizzato in due giorni i 29.300 abbonamenti disponibili e la capienza complessiva dell'impianto è di 41507 posti. La vendita libera dei tagliandi per il big match della settima giornata di Serie A è partita martedì mattina e i ticket saranno acquistabili nelle ricevitorie abilitate Lis presentando il documento d’identità e su sito Listicket solo se in possesso di Tessera Del Tifoso con caricamento del titolo sulla tessera stessa.

Getty Images Serie A, Juventus-Napoli 0-1: Matuidi e Allan a contrasto in mediana

Se i prezzi per l'accesso al settore Ospiti non sono certo bassi, lo stesso si può dire per gli altri settori: un ticket per la Tribuna Est centrale costa dai 110 ai 200 euro, mentre la Tribuna Laterale (primo anello) è in vendita a 160 euro. Stesso prezzo che si può arrivare a pagare per il primo anello della Ovest e per la Tribuna Family. Il secondo anello della Ovest e della Est costa dagli 85 ai 150 euro, con cifre in sensibile calo per il secondo anello: fino a 140 euro per la Ovest e fino a 120 per la Nord Est. praticamente introvabili sono invece i biglietti per Tribuna Nord e secondo anello della Tribuna Sud Est. Ottimi motivi per pensare che sabato 29 settembre alle 18 l'Allianz Stadium sarà tutto esaurito per Juventus-Napoli.

SETTORE (interi /under 16/ invalidi)